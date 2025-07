Ende Juni öffnete DILO Armaturen und Anlagen GmbH die Türen seines Ausbildungszentrums für den diesjährigen Azubi-Informationstag unter dem Motto „Dialog“. Ungeachtet des regnerischen und schwülen Wetters fanden die interessierten Besucher den Weg nach Babenhausen, um sich aus erster Hand über die vielseitigen Ausbildungs- und Studienangebote bei DILO zu informieren.

Praxisnahe Einblicke in die täglichen Aufgaben.

Die Auszubildenden, Ausbilder sowie Kolleginnen und Kollegen aus der Personalabteilung standen den Gästen dabei gerne Rede und Antwort. Sie ermöglichten praxisnahe Einblicke in ihre täglichen Aufgaben und zeigten dabei unter anderem spielerisch am Roboter, was alles möglich ist. So berichteten sie auch von ihren persönlichen Erfahrungen im Unternehmen. Der offene Austausch auf Augenhöhe spiegelte das Veranstaltungsmotto „Dialog“ in besonderer Weise wider.

Vorstellung der verschiedenen Ausbildungsberufe.

Vorgestellt wurden die verschiedenen Ausbildungsberufe, die DILO anbietet: • Fachinformatiker/-in • Technischer Produktdesigner/-in • Industriemechaniker/-in • Zerspanungsmechaniker/-in • Mechatroniker/-in • Industriekaufmann/-frau Darüber hinaus informierte DILO auch über seine dualen Studiengänge: • Bachelor of Engineering in Maschinenbau-Konstruktion und Entwicklung: Schwerpunkt auf der Entwicklung und Konstruktion von Maschinen. • Bachelor of Engineering in Elektrotechnik-Automation: Fokus auf automatisierte Systeme und deren Steuerung. • Bachelor of Engineering in Mechatronik: Interdisziplinäres Studium an der Schnittstelle von Mechanik und Elektronik. Als kleine Aufmerksamkeit erhielten die Gäste in diesem Jahr nicht nur ein Werbegeschenk, sondern konnten sich auch über ein Eis freuen, eine willkommene Abkühlung an diesem schwülen Tag.

