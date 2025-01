Vom Besitzer verstoßen: Kater Fred findet in Bucher Firma ein neues Zuhause

Sie erschrecken sich vor ihrem eigenen Schatten, strecken die Zunge raus oder recken ihre Pfoten einem echten Tiger entgegen: Unter der Rubrik „Orange Cat Behaviour“ kursieren in den sozialen Medien unzählige Videos und Memes von roten Katzen, die etwas Tollpatschiges oder Dummes machen. Sie gelten gemeinhin als freundlich und verschmust, aber eben auch als unberechenbar und etwas dümmlich. Dabei ist das, was der rote Kater Fred in seiner Nachbarschaft in Buch erreicht hat, ganz und gar nicht dumm: Als er bei seinen ursprünglichen Besitzern nicht mehr willkommen war, suchte er sich gleich zwei neue Herrchen, die ihn zuverlässig mit Fressen versorgten. Sie gewannen ihn letztendlich so lieb, dass sie ihm eine eigene kleine Hütte spendierten.

