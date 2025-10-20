Frau beobachtet in Illertissen live einen Einbruch in ihr Auto

Am Sonntagmorgen hat eine 39-jährige Frau auf der Live-Übertragung ihrer Überwachungskamera entdeckt, dass sich gerade eine Person an ihrem unversperrten Fahrzeug in der Memminger Straße zu schaffen machte. Als der Ehemann der Frau zum Auto ging, konnte er den 33-jährigen Täter auf frischer Tat antreffen und bis zum Eintreffen der Polizei festhalten. Bei dem Mann wurde, wie die Polizei mitteilt, lediglich eine geringe Menge Kleingeld aufgefunden werden, das er zuvor aus der Mittelkonsole des Autos genommen hatte. Den Beschuldigten erwartet nun ein Strafverfahren wegen mehrerer Straftatbestände (AZ)

