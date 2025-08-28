Icon Menü
Einbruch im Bahnhof Kellmünz: Polizei sucht Hinweise zu unbekanntem Täter

Kellmünz

Einbruch im Bahnhof Kellmünz, Polizei sucht Zeugen

Ein Unbekannter gelangt über ein Vordach ins Obergeschoss des Bahnhofsgebäudes in Kellmünz. Dort wird er fündig.
    Nach einem Einbruch in eine Wohnung im Kellmünzer Bahnhof bittet die Polizei mögliche Zeugen um Hinweise. (Archivbild)
    Nach einem Einbruch in eine Wohnung im Kellmünzer Bahnhof bittet die Polizei mögliche Zeugen um Hinweise. (Archivbild) Foto: Armin Schmid

    In eine Wohnung im ersten Obergeschoss des Bahnhofsgebäudes Kellmünz ist am Mittwoch eingebrochen worden, das berichtet die Polizei. Im Zeitraum zwischen 6 und 17 Uhr gelangte der unbekannte Täter über ein Vordach zu den Apartments und verschaffte sich über ein gekipptes Fenster Zugang in eine Wohnung. Das Fenster wurde mit wenigen Handgriffen geöffnet, ohne Schaden zu verursachen. Die Wohnung wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Unter anderem sei eine Spielekonsole entwendet worden. Der Täter verließ im Anschluss die Wohnung wieder über das von ihm zuvor geöffnete Fenster. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07303/96510. (AZ)

