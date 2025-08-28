Einbruch im Bahnhof Kellmünz, Polizei sucht Zeugen

In eine Wohnung im ersten Obergeschoss des Bahnhofsgebäudes Kellmünz ist am Mittwoch eingebrochen worden, das berichtet die Polizei. Im Zeitraum zwischen 6 und 17 Uhr gelangte der unbekannte Täter über ein Vordach zu den Apartments und verschaffte sich über ein gekipptes Fenster Zugang in eine Wohnung. Das Fenster wurde mit wenigen Handgriffen geöffnet, ohne Schaden zu verursachen. Die Wohnung wurde nach Wertgegenständen durchsucht. Unter anderem sei eine Spielekonsole entwendet worden. Der Täter verließ im Anschluss die Wohnung wieder über das von ihm zuvor geöffnete Fenster. Die Polizei Illertissen bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 07303/96510. (AZ)

