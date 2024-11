Einbruch in Sendener Tennishalle: Tresor und Wertgegenstände gestohlen

In der Nacht von Sonntag auf Montag ist ein bislang unbekannter Täter in eine Tennishalle mit Gastronomiebetrieb in der Freudenegger Straße in Senden eingebrochen. Laut Polizeibericht verschaffte er sich Zugang zum Gebäude und öffnete dort gewaltsam mehrere Türen und Zugänge. Der Täter entwendete unter anderem einen Tresor mit Bargeld sowie weitere Wertgegenstände im Gesamtwert eines niedrigen vierstelligen Betrags, berichten die Beamten. Der dabei entstandene Sachschaden belaufe sich auf einen mittleren dreistelligen Betrag. Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizeiinspektion Senden unter der Telefonnummer 07307 910000 zu melden. (AZ)

