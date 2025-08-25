Eine abgeschiedene Liegefläche und Bootsverleih: Deshalb lohnt sich ein Besuch am Roggenburger Klosterweiher

Klein und abgeschieden ist die Liegefläche am Roggenburger Klosterweiher. Sie liegt etwas versteckt hinter dichten Bäumen. Von der Straße aus lässt sich nur durch den herausschauenden Badesteg erahnen, wo sich die Badegäste entspannen. Im Vergleich zu anderen bewirtschafteten Badeseen in der Region ist dieser eher ein Geheimtipp, in dem üblicherweise weniger Menschen schwimmen.

Der Weiher ist unter der Adresse Klostermühle 101 zwischen Roggenburg und Biberach zu finden. Über eine Zufahrtsstraße erreichen Autofahrer zwei kostenlose Parkmöglichkeiten. Der große, beschilderte Parkplatz gehört zum Restaurant „Alte Mühle am See“, das direkt am Klosterweiher liegt. Von dort aus dauert der Fußmarsch zur Liegewiese wenige Minuten. Anstatt direkt beim ersten blauen Schild mit einem weißen P abzubiegen, können Autofahrer auch noch ein paar hundert Meter weiter fahren. Wer jedoch direkt oberhalb des abfallenden Liegeplatzes parken will, braucht etwas Glück.

Die Autoparkplätze bei der Liegewiese des Roggenburger Klosterweihers sind begrenzt

Die Anzahl der Parkplätze auf der kleinen Fläche lässt sich an zwei Händen abzählen. Dort parken an heißen Tagen mehr Mopeds und Fahrräder und weniger Autos, wie Badegast Philipp Görner berichtet. Er ist öfters hier und arbeitet auch im Restaurant nebenan. Gerade für Fahrradfahrer sei der See durch den neuen Radweg zwischen Biberach und dem Kreisverkehr bei Meßhofen bequem zu erreichen, beschreibt er. Am kleinen Parkplatz bei der Liegefläche gibt es außerdem extra Stellplätze für Fahrräder.

Über diesen Steg können Badegäste in den Klosterweiher steigen. Foto: Dominik Thoma

Görner sitzt gemeinsam mit zwei Freunden auf einer Bank, die an einer Seite des breiten Stegs angebracht ist. Der Steg selbst ist der einfachste Weg ins Wasser. Einen flachen Einstieg am Rand oder ein Geländer gibt es nicht, eine Badeaufsicht oder einen abgetrennten Bereich mit niedriger Wassertiefe für kleine Kinder ebenfalls nicht.

Der Klosterweiher bietet eine ruhige Atmosphäre zum Entspannen

Als Spielmöglichkeit steht auf der kleinen Liegefläche eine Tischtennisplatte zur Verfügung. Ein Spielplatz für Kinder ist nicht vorhanden. Aus diesen Gründen sei der Weiher eher für Jugendliche und Erwachsene geeignet, schätzen Görner und sein Freund Lenny Harder. Dennoch würden auch Familien hierher zum Baden kommen, erzählen sie. An heißen Tagen sei die Wiese voll. Den Großteil machen jedoch Jugendliche und ältere Menschen aus.

Die etwas kleinere Liegefläche bietet Sitzmöglichkeiten, Sanitäranlagen, Schatten und - hier nicht zu sehen - eine Tischtennisplatte. Foto: Dominik Thoma

Heidi und Rudi Riethmüller kommen aus Burgau, baden jedoch jedes Jahr ein paar Mal im Roggenburger Klosterweiher. „Der Grund ist die Ruhe“, sagt Heidi Riehmüller. „Hier ist wenig los, darum kommen wir gern hierher.“ In Bädern sei es oft sehr voll und es gehe wild zu. Hier sei das Gegenteil der Fall, berichtet sie: Hier sei es schön, gemütlich, entspannend und die Liegefläche sauber. „Auch wegen der Insekten ist es hier wunderbar“, ergänzt sie. Diese würden hier keine Probleme bereiten.

Besucher können in Roggenburg Boote ausleihen und damit auf dem Weiher fahren

„Wir wollen gar keine Werbung machen“, sagt Rudi Riethmüller lachend, damit es am Roggenburger Weiher weiterhin so ruhig bleibe wie bisher. Das erste Mal sei er vor vielen Jahren mit 16 wegen eines Zeltlagers hier gewesen. Damals habe es dort, wo jetzt das Lokal stehe, noch eine einfache Kneipe mit Jukebox gegeben, erzählt er. Seitdem komme er regelmäßig hierher. Das Ehepaar verbindet den Badebesuch in der Regel mit einem Essen im Kloster.

Das "Alte Mühle am See" liegt direkt am Klosterweiher und bietet auch einen Bootsverleih an. Foto: Dominik Thoma

Eine besondere Akttraktion für Klein und Groß ist der Bootsverleih am Klosterweiher. Von Mai bis September können Besucherinnen und Besucher des Weihers dort kleine Boote mieten und damit auf dem Wasser herumfahren. Das ist von Freitag bis Sonntag von 14 bis 18 Uhr möglich. In den Ferien hat der Verleih zusätzlich montags und donnerstags von 14 bis 18 Uhr geöffnet.

Das bietet das Restaurant „Alte Mühle am See“ an Getränken und Speisen

Während an bewirtschaftete Seen in der Regel einen Kiosk oder Foodtrucks mit einem kleineren Angebot an Getränken und Speisen stehen, gibt es am Roggenburger Weiher das Restaurant „Alte Mühle am See“. Die fünfseitige Getränkekarte beinhaltet eine Vielzahl an Aperitifs, Bieren, alkoholfreien Getränken, Kaffee, Tee, Schnäpse, Weine und Cocktails. Ein Aperol Spritz kostet beispielsweise 7,90 Euro, die halbe Bier 4,60 Euro. Eine 0,4 Liter Cola kostet 4,20.

An Gerichten gibt es schwäbische und mediterrane Küche, auch vegetarische und vegane Gerichte. Freitags, samstags und sonntags können Gäste auch Pizza bestellen. Geöffnet hat das Restaurant montags und von Donnerstag bis Samstag von 9 bis 22 Uhr. An diesen Tagen gibt es von 9 bis 12 Uhr Frühstück und von 17 bi 21 Uhr kalte und warme Küche, am Sonntag von 11 bis 22 Uhr. Speisen gibt es dann von 11 bis 15 Uhr und von 17 bis 21 Uhr. Außerhalb dieser Zeiten betet das Restaurant Getränke an. Dienstags und mittwochs ist die „Alte Mühle am See“ geschlossen.