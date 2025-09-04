Icon Menü
Eine Reise wert: Loket, die spektakuläre Partnerstadt von Illertissen im Egerland

Illertissen/Loket

Das einstige Elbogen und heutige Loket ist eine Reise wert

Seit 1999 ist der Ort in Tschechien Partnerstadt von Illertissen, das hat historische Ursprünge. Unabhängig davon vermag die Egerstadt einfach zu begeistern.
Von Regina Langhans
    Loket gilt als beliebtes Reiseziel, die Burg ist eine der am meisten besuchten Sehenswürdigkeiten weit und breit. Foto: Regina Langhans

    Gute vier Stunden oder rund 400 Kilometer trennen die beiden Partnerstädte, das schwäbische Illertissen und das tschechische Loket beziehungsweise einst deutsche Elbogen im Egerland. Die Stadt in der Region Karlovy Vary oder Karlsbad liegt unweit der Staatsgrenze und ist über die Autobahn gut zu erreichen. Daher werden neben offiziellen Zusammenkünften der Kommunen auch herzliche Freundschaften gepflegt. Wer in Elbogen war, komme meist noch ein zweites Mal, beobachtet Bürgermeister Zdeněk Bednář.

