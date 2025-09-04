Das einstige Elbogen und heutige Loket ist eine Reise wert

Gute vier Stunden oder rund 400 Kilometer trennen die beiden Partnerstädte, das schwäbische Illertissen und das tschechische Loket beziehungsweise einst deutsche Elbogen im Egerland. Die Stadt in der Region Karlovy Vary oder Karlsbad liegt unweit der Staatsgrenze und ist über die Autobahn gut zu erreichen. Daher werden neben offiziellen Zusammenkünften der Kommunen auch herzliche Freundschaften gepflegt. Wer in Elbogen war, komme meist noch ein zweites Mal, beobachtet Bürgermeister Zdeněk Bednář.

