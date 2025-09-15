Einen Tag lang dürfen Hunde im See- und Hallenbad planschen

Badespaß auch für Hunde - das bietet das Sendener See- und Hallenbad zum Ende der Freibadsaison. Zumindest für einen Tag können Herrchen und Frauchen dort ihr Haustier im Außenbecken planschen lassen. Am Sonntag, 21. September, ist das Hundebaden von 10 bis 16 Uhr erlaubt. Das teilt die Stadt Senden mit und nennt die Voraussetzungen, damit die Vierbeiner Zutritt erhalten.

Erforderlich sind demnach ein Impfnachweis und eine Hundeversicherung (Haftpflicht). Der Eintritt beträgt 50 Cent pro Fuß beziehungsweise Pfote. Die Cafeteria im Bad bietet Essen und Getränke an. Ein Rahmenprogramm ergänzt nach Angaben der Stadtverwaltung den Vierbeiner-Badespaß. Die Rettungshundestaffel präsentiert sich vor Ort und Experten geben Einblicke in die Arbeit der Rettungshunde, während die Teams ihr Geschick demonstrieren.

Eine Tierfotografin macht Actionbilder von den Lieblingen

An mehreren Infoständen erfahren Besucherinnen und Besucher zudem, welches Futter gut zu den Vierbeinern passt und wie eine ausgewogene Ernährung die Leistungsfähigkeit unterstützt. Zusätzlich erstellt eine Tierfotografin vor Ort eindrucksvolle Actionfotos von den Lieblingen, die die Begeisterung und Dynamik der Einsätze einfangen. Das Ordnungsamt informiert außerdem darüber, wie man sich mit dem Hund in der Stadt angemessen verhält und welche Regelungen zu beachten sind, damit Hundebesitzerinnen und -besitzer sicher und rücksichtsvoll unterwegs sind.

Der Eingang zum Hundebadetag befindet sich im Außenbereich der Cafeteria und wird beschildert. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Auf dem Gelände gilt die Hundeverordnung der Stadt Senden. Die Einnahmen des Hundebadetags kommen dem Weißenhorner Tierheim zugute. Ergänzend weist die Stadtverwaltung darauf hin, dass das Wasser am Hundebadetag chlorfrei ist und später ausgetauscht wird. (AZ)