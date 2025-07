„Einfach eine tolle Gemeinschaftsleistung“: Erstes Wiesenfest ist voller Erfolg

Das Altenstadter Wiesenfest wurde im ersten Anlauf gleich zu einem vollen Erfolg: Trotz zeitweise starker Regenfälle kamen die Festbesucherinnen und -besucher in Scharen auf den Festplatz am Ortsausgang von Untereichen. Nachdem das Waldfest schon seit einigen Jahren nicht mehr veranstaltet werden konnte, haben die Musikerinnen und Musiker der Musikgesellschaft Illereichen-Altenstadt mit dem Wiesenfest wieder erfolgreich ein großes Sommerfest in der Marktgemeinde Altenstadt umgesetzt.

Armin Schmid Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Altenstadt Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Wiesenfest Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis