Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Eingangsbereich ist optisch und funktional aufgewertet.

Illertissen

Neue Sitzmöbel für Realschule

Schulverein Illertissen bezahlt neue Sitzmöbel für die Realschule Illertissen.
Von Regina Karger für Schulverein Illertissen e.V.
    • |
    • |
    • |
    Das Bild zeigt hinten Stephanie Mayer (Direktorin), Markus Hubert (Konrektor) Regina Karger (Schulverein).
    Das Bild zeigt hinten Stephanie Mayer (Direktorin), Markus Hubert (Konrektor) Regina Karger (Schulverein). Foto: Regina Karger

    Der Schulverein Illertissen hat für den Eingangsbereich der Realschule Illertissen neue Sitzmöbel im Wert von 4.000 Euro gespendet. Die Schülerinnen und Schüler freuen sich über den optisch und funktional aufgewerteten Eingangsbereich ihrer Schule.

    Dieser Inhalt wird uns zur Verfügung gestellt

    Sie haben das Wort! Vereine, Schulen, Kirchen sowie andere Gruppierungen und Einrichtungen aus der Region können ihre Texte und Bilder über unser Portal unter www.azol.de/upload hochladen.
    Unsere Redaktion prüft, was veröffentlicht werden kann - in der Zeitung und Online -, nimmt aber keine redaktionellen Veränderungen vor. Wir freuen uns auf Ihre Neuigkeiten!

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden