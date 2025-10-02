Neue Sitzmöbel für Realschule

Der Schulverein Illertissen hat für den Eingangsbereich der Realschule Illertissen neue Sitzmöbel im Wert von 4.000 Euro gespendet. Die Schülerinnen und Schüler freuen sich über den optisch und funktional aufgewerteten Eingangsbereich ihrer Schule.

