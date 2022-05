Einkaufen

vor 45 Min.

Attraktiver Standort? Diese Probleme plagen den Einzelhandel in der Region

Plus Die Corona-Krise und der Online-Boom setzen dem Einzelhandel in den Städten und Gemeinden zu. Welche Lösungsvorschläge Experte Tilo Treede für die Region parat hat.

Von Stephan Schöttl

Leerstand, Online-Handel, Fachkräftemangel. Die Herausforderungen für den Einzelhandel in den Städten und kleineren Kommunen sind überall die gleichen. Ganz egal, ob in Illertissen oder Neu-Ulm, in Weißenhorn oder Babenhausen. In der Unterallgäuer Marktgemeinde haben sich die Händlerinnen und Händler in den vergangenen beiden Wochen gleich mehrfach getroffen, um gemeinsam Strategien zu entwickeln. Wie kann der Standort attraktiver gemacht werden? Studien jedenfalls sagen, dass in den nächsten Jahren jeder zweite Einzelhändler vom Markt verschwinden werde.

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen. Wenn Sie bereits PLUS+ Abonnent sind, loggen Sie sich bitte hier ein .

Dieser Artikel ist hier noch nicht zu Ende, sondern unseren Abonnenten vorbehalten. Ihre Browser-Einstellungen verhindern leider, dass wir an dieser Stelle einen Hinweis auf unser Abo-Angebot ausspielen. Wenn Sie weiterlesen wollen, können Sie hier unser PLUS+ Angebot testen.

Themen folgen