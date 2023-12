Devils Ulm/Neu-Ulm wollen jetzt nachlegen

Nach dem Überraschungssieg in Königsbrunn ist auch inm Heimspiel gegen Geretsried ein Dreier das Ziel.

Nach dem überraschenden 3:2-Erfolg beim Meister Königsbrunn am zweiten Weihnachtsfeiertag will der VfE Ulm/Neu-Ulm in der Eishockey-Bayernliga zu Hause nachlegen. Die Gelegenheit ist günstig, denn mit dem ESC Geretsried kommt am Freitag (20 Uhr) ein Team, das nach Dingolfing die zweitschlechteste Offensive der Liga hat. Die Spieler der Devils wurden von ihrem Trainer Martin Jainz direkt nach der Partie in Königsbrunn in die Pflicht genommen: „Wenn wir am Freitag nicht nachlegen, war dieser Sieg nichts wert.“

Devils Ulm/Neu-Ulm spielen daheim gegen Geretsried

Mit dem zweiten Dreier in Folge könnten die Ulmer im günstigsten Fall den Sprung auf Tabellenplatz zehn schaffen, der zur Teilnahme an den Pre-Play-offs berechtigt. Gegen die Riverrats haben sie außerdem noch etwas gut zu machen, denn in Geretsried verloren die Devils Anfang des Monats nach einer 4:2-Führung noch mit 4:5 nach Verlängerung.

In der Verteidigung werden weiterhin Felix Anwander, Robin Maag und wohl auch Benedikt Stempfel (Grippe) ausfallen. Matteo Miller wird deswegen erneut in der Defensive aushelfen.