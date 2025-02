UECV Storchaneascht feiert 60. mit Prunksitzung und einem Feuerwerk des Tanzes

Der Unterelchinger Carnevalsverein „Storchaneascht“ wird in diesem Jahr 60 – und feierte seinen runden Geburtstag mit einer mehr als vierstündigen Prunksitzung in der Langenauer Stadthalle, die ein Feuerwerk des Tanzes darstellte. Befreundete Vereine – die Narrneusia Neusäß, die Burgnarren Schloßberg, die Nersinger Büttelzunft, die Offonia aus Offingen und der CC Harthausen – kamen und brachten zur Freude des Publikums ihre Highlights mit.

Wer nun wirklich der absolute Höhepunkt war? Aus den „Zugabe!“-Forderungen dürfte man schließen, dass das Männerballett des CC Harthausen diesen inoffiziellen Wettbewerb gewonnen haben dürfte – obwohl auch andere Gruppen mit tollen, fantasievollen oder akrobatischen Leistungen brillierten. Aber am besten amüsieren konnte sich das Publikum einfach beim Männerballett, bei dem – wie verkündet wurde – 1,739 Tonnen „pure Erotik“ auf der Bühne standen: Schwergewichte im rosa Tutu, teils bärtige Männer, die zu eleganten spanischen Flamenco-Tänzerinnen wurden (geflecktes Rind und Torero inklusive), zu Mafiosi mit dunkler Brille und zu (nicht ganz so eleganten, dafür aber umso lustigeren) lorbeerkranzbekrönten antiken Griechen, die Sirtaki tanzten.

Ziemlich viele Kindheitserinnerungen kamen hoch, als die Nersinger Büttelzunft die TV-Helden der Kindheit hochleben ließ, oder bei den „Disneyhelden“ aus Offingen. In eine Fantasywelt entführte der mehr als halbstündige „Mysteria“-Showtanz der Showtanzgruppe aus Neusäß, deren Tänzerinnen und Tänzer sportliche Höchstleistungen zeigten, und die mit ihren ständig gewechselten und fantasievollen Kostümen – die viel freie Haut zeigten – die Fantasie in ein „Reich hinter der magischen Tür“ lenkten. Der Kampf Gut gegen Böse, selbstverständlich, der wird für das Gute entschieden – aber bis dahin zeigte die Gruppe um Prinzessin Sarah I. und Prinz Matthias II., die das edle Herrscherpaar von Mysteria sind, moderiert von Felix Vetter, wie man sich beim Flamingo-Cricket amüsiert oder wie in Mysteria Zauberer Schach spielen. Eine riesige Leistung brachten die Hexen und rotäugigen Teufel der Burgnarren Schloßberg-Flochberg auf die Bühne: Sie bauten kunstvoll und mit viel Kraft akrobatisch-diabolische Menschenpyramiden – und das trotz der Masken, die die Sicht der Akteure gewaltig einschränken.

Der Gastgeber, der UECV Unterelchingen, ließ sich nicht lumpen und mixte in die bunte Party eines langen Faschingsabends unter anderem die „Häschen“ der Jüngsten und den Tanz seines Prinzenpaares Larissa I. und Markus I. Prinz Markus hatte aber auch keine Probleme, selbst zum Wischer zu greifen und die Bühne zu putzen, nachdem beim Handwerker-Showtanz des CC Harthausen Bier auf den Bühnenboden gespritzt war. Sicherheit geht vor, auch bei königlichen Faschings-Hoheiten!

Giuseppe Prestifilippo beendete bei der Prunksitzung sein Engagement als Moderator.

Eine ganze Reihe von Tanzmariechen und Garden, die tolle Leistungen zeigten, und die United Dance Band unterhielten das Publikum bestens – moderiert von UECV-Vizepräsident Giuseppe Prestifilippo, der in diesem Februar schon als ein Vertreter der Bayerisch-Schwäbischen Fastnachtsvereine beim Empfang von Bundeskanzler Olaf Scholz war. Prestifilippo beendet mit dieser Kampagne 2025 sein Engagement als Sitzungspräsident und würde von Storchaneascht-Präsidentin Manuela Graf und allen Akteuren im großen Finale gebührend mit verteilten Taschentüchern und einer bunten Show auf der Bühne verabschiedet. Zuvor war Gerhard Vorwerk, der sich lange Jahre für den UECV Storchaneascht engagiert hatte, auf der Bühne zum Ehrenmitglied des Vereins ernannt worden.