Elias Wekemann wird mit großem Vorsprung Sportstar im August

Derart deutlich war es selten bei unseren Wahlen zum „Sportstar des Monats“, die wir als Neu-Ulmer Zeitung und Illertisser Zeitung seit dem Beginn des Jahres 2023 durchführen: Sieger im August wurde Stürmer Elias Wekemann vom SV Tiefenbach mit mehr als 80 Prozent der Stimmen. Auf Platz zwei landete mit etwa sieben Prozent FVI-Torhüter Markus Ponath. Die Ulmer Profis Nico Bretzel (Basketball) und Felix Higl (Fußball) sowie Taekwondo-Kämpferin Sandra Stenzel-Gruber spielten keine Rolle.

Elias Wekemann ist Sportstar im August

Elias Wekemann ist die Tormaschine des SV Tiefenbach. Schon in der vergangenen Saison traf der 28-Jährige für seinen Verein 28 Mal bei 20 Einsätzen. Eine beeindruckende Quote. Jetzt sorgte er quasi im Alleingang für den gelungenen Saisonauftakt seiner Tiefenbacher in der Kreisliga A3. Wekemann erzielte beim 4:3-Heimsieg gegen Gerlenhofen alle vier Treffer, verletzte sich eine Woche später beim Derbysieg in Bellenberg aber schwer. Die schlimme Diagnose: Kreuzbandriss und Meniskusriss im linken Knie. In dieser Saison wird es vermutlich zu keinem Comeback mehr reichen, aber grundsätzlich will Wekemann wieder Fußball spielen. Natürlich für den SV Tiefenbach.