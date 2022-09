Emershofen

Feldversuch in Emershofen: Wie weniger Nitrat im Boden verlagert wird

Benedikt Ritter am Rande des Versuchsfelds zwischen Emershofen und Tiefenbach. In der Hand hält er seine mit 1,0 bewertete Bachelorarbeit.

Lokal Benedikt Ritter aus Emershofen hat durch seine Bachelorarbeit wichtige Erkenntnisse für die ökologische Landwirtschaft gewonnen. Der Aufwand dafür war groß.

Aufmerksamen Autofahrerinnen und Autofahren dürften die auffälligen Parzellen auf den Feldern zwischen Emershofen und Tiefenbach in den vergangenen Monaten nicht entgangen sein. Unsere Zeitung hat sogar ein Luftbild der zwölf gleich großen und exakt in zwei Reihen angeordneten Flächen veröffentlicht. Was hat es damit auf sich? Der aufklärende Anruf aus Emershofen kam prompt: Es handelt sich um einen Feldversuch – im wahrsten Sinne des Wortes.

