Jahrgang 1945 schwelgt beim 80er-Treffen in Erinnerungen

Es gab viel zu erzählen und Erinnerungen auszutauschen, als sich die Angehörigen des Geburtsjahrgangs 1945 zu ihrem "Achtziger-Treffen" vor dem Illertisser Rathaus zum Gruppenfoto versammelten. Danach lud Erster Bürgermeister Jürgen Eisen zum Empfang in den "Adler" ein und schilderte die Entwicklung und die aktuelle Situation der Stadt Illertissen, was natürlich insbesondere bei den von auswärts angereisten ehemaligen Mitschülerinnen und Mitschülern auf großes Interesse stieß.

Jungen kannten Rathaus noch als ihr altes Schulhaus.

Die Mädchen waren anfangs der 50er-Jahre noch in der "Alten Mädchenschule", wo heute das Kaufhaus Rimmele steht, noch meist bei den Schulschwestern in den Unterricht gegangen, und die Jungen kannten das Rathaus noch als ihr Schulhaus. Erst nach dem Bau der Bischof-Ulrich-Schule im Stadtjubiläumsjahr 1954 wurden die Klassen zum großen Teil in den heute bereits wieder abgebrochenen Altbau an der Anton-Kanz-Straße verlegt.

Organisation von Anne Lukas und Franz Dreiseitel.

Nach dem Empfang im "Adler" traf man sich im "Café am Markt" zu gemütlichem Beisammensein. Anne Lukas und Franz Dreiseitel hatten das Treffen organisiert und freuten sich über die angesichts des Alters doch zahlreiche Teilnahme.

