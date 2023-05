25-Jähriger wird bei Vatertags-Ausflug in Engishausen schwer verletzt

Dramatischer Unfall am Feiertag in einem Ortsteil von Egg an der Günz: Ein Fußgänger wird von einem Auto erfasst. Der Rettungshubschrauber kommt aus Murnau.

Ein Vatertagsausflug hat in einem Ortsteil von Egg an der Günz ein schlimmes Ende genommen: Am Donnerstag waren mehrere junge Leute aus dem Unterallgäu mit einem Traktorengespann unterwegs. Nach der Einkehr im Dorfgasthaus von Engishausen wollten sie kurz vor 18 Uhr weiterfahren, als ein 25-Jähriger bemerkte, dass er seine Jacke im Gasthaus liegen gelassen hatte. Um diese zu holen, sprang er vom Wagen herunter, der am gegenüber liegenden Straßenrand abgestellt war. Wie die Polizei, die mit zwei Streifen aus Memmingen gekommen war, meldet, überquerte er dann die Fahrbahn, ohne auf den Verkehr zu achten. In diesem Moment fuhr ein 18-Jähriger mit seinem Pkw auf der Staatsstraße 2020 ortsauswärts in Richtung Klosterbeuren.

Unfall in Engishausen: Ortsdurchfahrt war zwei Stunden gesperrt

Trotz eines Ausweichversuches erfasste das Auto den Fußgänger so, dass dieser mit dem Kopf gegen die Windschutzscheibe geschleudert wurde und bewusstlos auf der Fahrbahn liegen blieb. Er zog sich dabei so schwere Kopfverletzungen zu, dass ein Rettungshubschrauber aus dem oberbayerischen Murnau an die Unfallstelle beordert werden musste, um den Verletzten in eine Klinik zu bringen.

Die Feuerwehr Engishausen übernahm die Absicherung der Unfallstelle und die anschließende etwa zwei Stunden andauernde Sperrung der Ortsdurchfahrt. Diese war notwendig geworden, weil die Staatsanwaltschaft einen Sachverständigen mit der Erstellung eines unfallanalytischen Gutachtens beauftragt hatte. Gegen 20 Uhr konnten Polizei und Feuerwehr die Straße wieder freigeben. Am Unfallauto war ein Sachschaden von etwa 1000 Euro entstanden. (wis, AZ)