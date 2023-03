Arbeitsmaschine verschwindet aus einem Stall in Engishausen

Ein oder mehrere Diebe stehlen einen Kompaktlader von einem landwirtschaftlichen Anwesen in Engishausen. Die Polizei bittet um Hinweise aus der Bevölkerung.

In der Nacht auf Donnerstag, 23. März, haben ein oder mehrere Diebe ein landwirtschaftliches Anwesen in Engishausen aufgesucht. Dem Polizeibericht zufolge wurde dort ein roter Hoftrac entwendet, ein Kompaktlader, der in einem Stall untergestellt war.

Die Polizei Memmingen bittet im Rahmen ihrer Ermittlungen um sachdienliche Hinweise aus der Bevölkerung. Wer kann Angaben zu Tat oder Täter machen? Mitteilungen nimmt die Polizei unter den Rufnummern 08331/100-0 oder 08333/2280 entgegen. (AZ)