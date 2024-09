Beim Gallusmarkt wird Babenhausen zur Fußgängerzone

Am Tag der Deutschen Einheit, Donnerstag, 3. Oktober, veranstaltet die Gewerberegion Babenhausen wieder den traditionellen Herbstmarkt. Auch bei dessen 30. Auflage verwandeln sich die Straßen unterhalb des Fuggerschlosses in eine riesige Fußgängerzone. Dort werden mehr als 100 Marktkaufleute aus Nah und Fern erwartet, die in der Zeit von 10 bis 17 Uhr ihre Waren feil bieten. Aber auch zahlreiche lokale Geschäfte und Läden haben an diesem Tag geöffnet.

Damit der Gallusmarkt zu einem gelungenen Familientag wird, setzt die Gewerberegion Babenhausen als Veranstalter das erfolgreiche Rahmenkonzept der zurückliegenden Jahre mit kleineren Veränderungen fort. So wird sich das Marktgeschehen auf der Bundesstraße B300 beginnend ab der Günzbrücke über die Wies bis zum Anfang der Fürst-Fugger Straße abspielen. Verschiedene Aktionen in den Geschäften versprechen Spaß und Unterhaltung. Für Kinder gibt es spannende Attraktionen und Fahrgeschäfte. Beim Bummeln können die Besucherinnen und Besucher vielerlei kulinarische Köstlichkeiten genießen. Aber auch Getränkeoasen laden zum Verweilen ein.

Die Tradition des Gallusmarkt geht bis ins 16. Jahrhundert zurück

Laut Heimatforscher Dieter Spindler geht die Tradition des Gallusmarktes bis ins 16. Jahrhundert auf den Heiligen Gallus zurück, der als Wandermönch und Missionar im Bodenseeraum wirkte. In der aus dem Jahr 1828 überlieferten Babenhauser Marktordnung wurde bereits die Anordnung der Marktstände in der Stadtgasse durch die Gemeindemitarbeiter geregelt. In der Gegenwart erledigen dies die ehrenamtlichen Helferinnen und Helfer der Gewerberegion Babenhausen, unterstützt durch den örtlichen Bauhof. Seit 1993 findet der Babenhauser Gallusmarkt am Tag der Deutschen Einheit statt.