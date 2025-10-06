Entscheiden die Bürger über die Sanierung des Zehentstadels?

Vier Millionen Euro Fördergeld – sie zu sichern, sieht Otto Göppel als entscheidende Aufgabe der nächsten Monate. Vier Millionen Euro könnte der Markt Babenhausen vom Bund für die Sanierung des Zehentstadels bekommen, der Freistaat Bayern und die Denkmalstiftung haben weitere Unterstützung zugesagt. Auf das Geld vom Bund zu verzichten, wäre fahrlässig, warnt der Bürgermeister. Unabhängig von der Frage, welche Entscheidung am Ende fallen wird. Für die CSU steht fest: Die Sanierung des historischen Gebäudes und der Umbau zu einem Veranstaltungszentrum wäre eine „Jahrhundertchance“. Entscheidende Vorteile würden von den Kritikern außer Acht gelassen. Entscheiden die Bürgerinnen und Bürger, ob der Zehentstadel saniert wird?

Sebastian Mayr

87727 Babenhausen

CSU