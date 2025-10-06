Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Entscheiden die Bürger von Babenhausen über die Sanierung des Zehentstadels?

Babenhausen

Entscheiden die Bürger über die Sanierung des Zehentstadels?

Die Freien Wähler in Babenhausen stellen einen Antrag. Die CSU zeigt sich offen, stellt aber eine Bedingung – und mahnt, Kritiker ließen Punkte außer Acht.
Von Sebastian Mayr
    • |
    • |
    • |
    Der Zehentstadel in Babenhausen heute und wie er nach einer möglichen Sanierung aussehen würde.
    Der Zehentstadel in Babenhausen heute und wie er nach einer möglichen Sanierung aussehen würde. Foto: Alexander Kaya/ Jonas Bloch

    Vier Millionen Euro Fördergeld – sie zu sichern, sieht Otto Göppel als entscheidende Aufgabe der nächsten Monate. Vier Millionen Euro könnte der Markt Babenhausen vom Bund für die Sanierung des Zehentstadels bekommen, der Freistaat Bayern und die Denkmalstiftung haben weitere Unterstützung zugesagt. Auf das Geld vom Bund zu verzichten, wäre fahrlässig, warnt der Bürgermeister. Unabhängig von der Frage, welche Entscheidung am Ende fallen wird. Für die CSU steht fest: Die Sanierung des historischen Gebäudes und der Umbau zu einem Veranstaltungszentrum wäre eine „Jahrhundertchance“. Entscheidende Vorteile würden von den Kritikern außer Acht gelassen. Entscheiden die Bürgerinnen und Bürger, ob der Zehentstadel saniert wird?

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden