Im Sendener Gewerbegebiet soll ein neuer Bahnhalt entstehen – und nun wird immer klarer, wo die Anlage gebaut wird. In seiner jüngsten Sitzung am Dienstagabend beschäftigte sich der Stadtrat mit drei möglichen Varianten der Deutschen Bahn für die Station „Senden Nord“ – und mit der Frage, an welcher Stelle man hier künftig am besten die Gleise über- oder unterqueren kann.

