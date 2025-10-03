Icon Menü
Babenhausen

Er koordinierte den Einsatz beim Junihochwasser: Tobias Hiller will Bürgermeister werden

Der Ingenieur leitete den Einsatz aller Hilfsorganisationen bei der Katastrophe 2024, nun tritt er als Kandidat der CSU an. Was er in Babenhausen bewegen will.
Von Sebastian Mayr
    Tobias Hiller ist parteilos, bei der Kommunalwahl 2026 geht er als Bürgermeisterkandidat der CSU ins Rennen.
    Tobias Hiller ist parteilos, bei der Kommunalwahl 2026 geht er als Bürgermeisterkandidat der CSU ins Rennen. Foto: Bastian Ried

    Tobias Hiller war immer aus ganzem Herzen Feuerwehrmann, seit mehr als 30 Jahren bringt er sich ein. Wegen seiner Erfahrungen benannte ihn der Landrat zum Örtlichen Einsatzleiter, um in Katastrophenfällen die Arbeit aller Hilfsorganisationen zu koordinieren. Dann traf das Junihochwasser Babenhausen. Während sein Elternhaus überflutet wurde und die eigene Familie in Gefahr war, organisierte Hiller die Rettungseinsätze in der Marktgemeinde. „Dass er in der Situation einen klaren Kopf behalten hat, hat mich beeindruckt“, erinnert sich CSU-Ortsvorsitzender Martin Rister. Er ist überzeugt, dass Hiller das Zeug dazu hat, Babenhausen zu lenken. Die Christsozialen haben den Parteilosen als Bürgermeisterkandidaten nominiert.

