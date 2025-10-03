Er koordinierte den Einsatz beim Junihochwasser: Tobias Hiller will Bürgermeister werden

Tobias Hiller war immer aus ganzem Herzen Feuerwehrmann, seit mehr als 30 Jahren bringt er sich ein. Wegen seiner Erfahrungen benannte ihn der Landrat zum Örtlichen Einsatzleiter, um in Katastrophenfällen die Arbeit aller Hilfsorganisationen zu koordinieren. Dann traf das Junihochwasser Babenhausen. Während sein Elternhaus überflutet wurde und die eigene Familie in Gefahr war, organisierte Hiller die Rettungseinsätze in der Marktgemeinde. „Dass er in der Situation einen klaren Kopf behalten hat, hat mich beeindruckt“, erinnert sich CSU-Ortsvorsitzender Martin Rister. Er ist überzeugt, dass Hiller das Zeug dazu hat, Babenhausen zu lenken. Die Christsozialen haben den Parteilosen als Bürgermeisterkandidaten nominiert.

