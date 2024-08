Vermeintlicher Brand eines Stadel in Erbishofen löst Großeinsatz aus

Mit dem Einsatzstichwort „Brand Landwirtschaft“ und der ebenso seltenen wie hohen Alarmstufe B4 wurden am Dienstagabend kurz nach 22 Uhr zahlreiche Feuerwehren alarmiert. Von Weißenhorn über Pfaffenhofen mit mehreren Ortsteilen bis Straß setzten sich mehrere Löschzüge in Bewegung. Hinzu kam die „Unterstützungsgruppe Örtliche Einsatzleitung“ der Kreisbrandinspektion Neu-Ulm.

Lagerfeuer löst großen Feuerwehreinsatz in Erbishofen aus

In Erbishofen, einem Ortsteil von Pfaffenhofen nördlich von Attenhofen, so lautete die Meldung, sei ein Stadel in Brand geraten. Das erforderte natürlich einen großen Einsatzaufwand. Beim Eintreffen der ersten Kräfte von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr stellte sich allerdings schnell heraus, dass der Mitteiler, der den Notruf abgesetzt hatte, von Weitem ein Lagerfeuer in der Nähe eines abseits gelegenen Bauernhofes gesehen hatte. Woraufhin er der ehrlichen Überzeugung gewesen sei, dass auf dem Bauernhof ein Stadel in Brand geraten sei.

Anrufer war der ehrlichen Überzeugung, dass es sich um einen Brand gehandelt habe

So konnten die weiteren Einsatzkräfte, die noch auf der Anfahrt waren, per Funk an ihre Standorte zurückbeordert werden. Wie die Feuerwehrführung und die Pressestelle des Polizeipräsidiums Schwaben Süd/West in Kempten auf Anfrage bestätigten, war der Anrufer offensichtlich der ehrlichen Überzeugung, dass ein echter Brand vorliege.

So wird die gesamte Angelegenheit als Falschalarm mit dem Stichwort „Irrtum des Meldenden“ verbucht. Damit fallen auch für den Mitteiler keine Kosten an. Dagegen wäre es nach Paragraf 145 des Strafgesetzbuches ein strafbarer „Missbrauch von Notrufen“ gewesen, wenn der Alarm wider besseres Wissen absichtlich falsch ausgelöst worden wäre. (wis)