Fallschirm öffnet sich zunächst nicht, Springer wird schwer verletzt: Wie konnte das passieren?

Dieses Szenario dürfte nicht nur für Laien eine Horrorvorstellung sein: Ein Fallschirmspringer rast ungebremst Richtung Boden. Er öffnet den Hauptfallschirm, doch es passiert nichts. Dann öffnet er den für solche Fälle vorgesehenen Reservefallschirm - doch wieder passiert nichts. So ist es wie berichtet am Samstag einem erfahrenen Fallschirmsportler in Illertissen ergangen. Schätzungsweise 50 bis 150 Meter über dem Boden ging der Hilfsschirm dann doch auf. Bei einer Fallgeschwindigkeit von 30 Metern pro Sekunde ist das aber nicht wirklich viel. „Das war ziemlich knapp“, sagt auch Robert Trögele vom Fallschirmsport-Zentrum in Illertissen.
Illertissen
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden