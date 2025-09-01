Icon Menü
Erfahrener Fallschirmspringer wird in Illertissen schwer verletzt: Wie konnte das passieren?

Illertissen

Fallschirm öffnet sich zunächst nicht, Springer wird schwer verletzt: Wie konnte das passieren?

Glück im Unglück hatte am Wochenende ein erfahrener Fallschirmspringer in Illertissen. Robert Trögele vom Fallschirmsport-Zentrum ordnet den Vorfall ein.
Von Jens Noll
    Ein 38-Jähriger hatte am Samstag Probleme mit seinem Fallschirm. Der Reserveschirm öffnete sich erst sehr spät.
    Ein 38-Jähriger hatte am Samstag Probleme mit seinem Fallschirm. Der Reserveschirm öffnete sich erst sehr spät. Foto: Wilhelm Schmid (Symbolbild)

    Dieses Szenario dürfte nicht nur für Laien eine Horrorvorstellung sein: Ein Fallschirmspringer rast ungebremst Richtung Boden. Er öffnet den Hauptfallschirm, doch es passiert nichts. Dann öffnet er den für solche Fälle vorgesehenen Reservefallschirm - doch wieder passiert nichts. So ist es wie berichtet am Samstag einem erfahrenen Fallschirmsportler in Illertissen ergangen. Schätzungsweise 50 bis 150 Meter über dem Boden ging der Hilfsschirm dann doch auf. Bei einer Fallgeschwindigkeit von 30 Metern pro Sekunde ist das aber nicht wirklich viel. „Das war ziemlich knapp“, sagt auch Robert Trögele vom Fallschirmsport-Zentrum in Illertissen.

