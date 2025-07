Matthäus-Passion in der Stadtpfarrkirche Illertissen führt in meditative Stille

Vierstimmige Chormusik a cappella war mit der Matthäus-Passion beim Konzert zum Karfreitag in der Stadtpfarrkirche in Illertissen geboten. Das Werk des frühen Barockmusikers Heinrich Schütz (1585 bis 1672) gilt als ausgereift. Dem 20 Mitglieder zählenden Kammerchor unter der Leitung von Wolfram Seitz gelang es, das zahlreich erschienene Publikum Strophe um Strophe tiefer in das Karfreitagsgeschehen hineinzuziehen. Der Chorraum war in rotes Bühnenlicht getaucht. Zusammen mit Barockkreuz und Rosenschmuck an den Stufen war die meditative Stimmung perfekt.

Regina Langhans Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89257 Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Stadtpfarrkirche Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis