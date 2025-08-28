Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Erlebe Schnuppertauchen in Illertissen – Tauchausbildung für Einsteiger

Illertissen

Nicht nur für den Urlaub: Abtauchen und schnuppern

Bei der Tauchsportgemeinschaft Illertissen-Dietenheim kann man den Umgang mit Maske, Flossen und Atemgerät kennenlernen. Jetzt ist die Zeit ideal für den Einstieg.
Von Regina Langhans
    • |
    • |
    • |
    Für Interessierte gab's beim Schnuppertauchen stets persönliche Begleitung. Der Vorsitzende Ivo Rembold erklärt einem Teilnehmer, wie die Geräte funktionieren.
    Für Interessierte gab's beim Schnuppertauchen stets persönliche Begleitung. Der Vorsitzende Ivo Rembold erklärt einem Teilnehmer, wie die Geräte funktionieren. Foto: Regina Langhans

    Mit einem eher seltenen Ferienangebot hat sich die seit 1987 bestehende Tauchsportgemeinschaft Illertissen-Dietenheim (TSGID) in Erinnerung gerufen: Schnuppertauchen mit richtiger Ausrüstung im beschaulichen 1,50 Meter tiefen Schwimmbecken des Illertisser Campingplatzes. Teilnehmen konnten alle ab dem 14. Lebensjahr, gegebenenfalls mit Unterschrift der Erziehungsberechtigten. Über ein Dutzend Interessierte ließen sich darauf ein und der Vorsitzende Ivo Rembold erklärte bereitwillig, wie alles funktioniert. Er wünscht sich größere Bekanntheit für den Tauchsport in unseren Breiten. Tauchen könne mehr sein als eine Beschäftigung für den Urlaub am Meer, glaubt Rembold.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden