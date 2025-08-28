Nicht nur für den Urlaub: Abtauchen und schnuppern

Mit einem eher seltenen Ferienangebot hat sich die seit 1987 bestehende Tauchsportgemeinschaft Illertissen-Dietenheim (TSGID) in Erinnerung gerufen: Schnuppertauchen mit richtiger Ausrüstung im beschaulichen 1,50 Meter tiefen Schwimmbecken des Illertisser Campingplatzes. Teilnehmen konnten alle ab dem 14. Lebensjahr, gegebenenfalls mit Unterschrift der Erziehungsberechtigten. Über ein Dutzend Interessierte ließen sich darauf ein und der Vorsitzende Ivo Rembold erklärte bereitwillig, wie alles funktioniert. Er wünscht sich größere Bekanntheit für den Tauchsport in unseren Breiten. Tauchen könne mehr sein als eine Beschäftigung für den Urlaub am Meer, glaubt Rembold.

