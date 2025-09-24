Vivaldi mit hochkarätigen Solisten in Mariä Himmelfahrt in Au

Die Auer Chorgemeinschaft „Vocalis“ befindet sich in den Vorbereitungen für ein Konzert, mit dem die Reihe der musikalischen Ereignisse in den vergangenen Jahren eine erfolgreiche Fortsetzung erfahren soll: Am Vorabend des Kirchweihsonntags, Samstag, 18. Oktober, steht in der Pfarrkirche Mariä Himmelfahrt im IllertisserTeilort Au ab 19 Uhr mit Antonio Vivaldi (1678 – 1741) einer der großen Barock-Komponisten im Mittelpunkt. Der Vorverkauf hat begonnen.

Chorleiter Markus Hubert hat dem Konzert den Titel „Vivaldi!“ gegeben, und dazu hat er einige der größten Kirchenmusikwerke des „Roten Priesters“, wie dieser wegen seiner beeindruckenden Haarpracht genannt wurde, ausgewählt. Die Programmfolge beginnt mit „Lauda Jerusalem“ (RV 609 / „Ryom-Verzeichnis“), in dem auf den Text des Psalms 147 festliches Gotteslob erklingt. Bei sämtlichen Vorträgen des Abends wird „Vocalis“ von einer Reihe Projektsängerinnen und –sängern verstärkt, sodass man großen Chorklang erwarten darf.

Vibrante Vivaldi-Klänge in Au: „Vocalis“ begeistert mit großem Chor und erstklassigen Solisten.

Das dazugehörige Vivaldi-Projektorchester ist mit zwölf Streichinstrumenten sowie jeweils solistisch mit Oboe, Fagott, Trompete und Orgel besetzt. Als zweiter Vortrag folgt das „Oboenkonzert RV 461“ mit Solistin Annika Oser, die sich durch reichhaltige Konzerttätigkeit über ihre oberschwäbische Heimat hinaus einen guten Namen erarbeitet hat. Das „Credo RV 592“ für Soli, Chor und Orchester schließt sich an. Es ist eine Vertonung des „Großen Glaubensbekenntnisses“, mit dem Vivaldi einen Glanzpunkt in der Reihe seiner geistlichen Werke schuf. Dem „Credo“ folgt, mit dem in Vivaldis Schaffen unter RV 444 eingeordneten „Konzert für Sopranino-Blockflöte und Orchester“, ein selten zu hörendes virtuoses Stück, das von Rosemarie Gold vorgetragen wird.

Zum Abschluss erklingt das „Gloria RV 589“ für Soli, Chor und Orchester. Als Gesangssolistinnen wirken hier wie im gesamten Konzert mit: Magdalena Dijkstra, Sopran, und Ursula Thurmair, Mezzosopran, beide aus dem Chor des Bayerischen Rundfunks, wobei Magdalena Dijkstra schon wiederholt mit großem Erfolg in der Region aufgetreten ist.

Hier gibt es Karten für das Konzert

Der Vorverkauf hat bereits begonnen: Karten für das Konzert zum Preis von 15 Euro (ermäßigt 10 Euro) gibt es ab sofort jeweils am Dienstagabend zwischen 18 und 19 Uhr vor den Chorproben in der Josef-Weikmann-Halle (Eingang Rathaus), außerdem bei der Buchhandlung Zanker, Hauptstraße 22, in Illertissen sowie an der Abendkasse am Samstag, 18. Oktober. (wis)