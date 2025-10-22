Der Weg für den Erlebnisplatz in Buch ist frei

Die Umsetzung wird noch zwei Jahre dauern, aber Ende 2027 wird es so weit sein: Die auf einem kommunalen Grundstück östlich der Grund- und Mittelschule geplante Erlebnisanlage Wald- und Naturschutz wird fertig sein. Der Mehrgenerationenplatz soll allen Einwohnern Erholung, Sport, Spiel und Spaß sowie lehrreiche Erfahrungen und Begegnungen in freier Natur bieten. Gefördert wird das mit Kosten von rund 582.000 Euro veranschlagte Projekt mit Mitteln aus dem europäischen Förderprogramm Leader in Höhe von 200.000 Euro.

„Der Förderbescheid ist da. Jetzt können wir die Ausschreibungen für die notwendigen Leistungen wie Tiefbauarbeiten, Bepflanzung, Schautafeln und Spielgeräte auf den Weg bringen“, informiert Bürgermeister Markus Wöhrle. Mit der Erlebnisanlage Wald- und Naturschutz wolle die Marktgemeinde dem vorhandenen Investitionsstau bei Naherholung und Freizeiteinrichtungen entgegenwirken. Da in Buch und Obenhausen das größte Bevölkerungswachstum zu erwarten ist, wurde der Standort des Mehrgenerationenplatzes zentral zwischen den beiden Ortsteilen gewählt. Das 7000 Quadratmeter umfassende Grundstück liegt in idyllischer Lage am Waldrand. Der Mehrgenerationenplatz kann von allen Bevölkerungsgruppen – angefangen bei Kindern im Krabbelalter bis hin zu Seniorinnen und Senioren – genützt werden. Schautafeln sollen einen „Brückenschlag“ zu dem in unmittelbarer Nähe liegenden Obenhauser Ried bieten sowie Wissen und Lerninhalte vermitteln. Auf diese Weise könne man das Betreten der vom Landkreis Neu-Ulm und dem Landesbund für Vogelschutz (LBV) betreuten sowie geschützten Flächen vermeiden, sagt Wöhrle.

Vielseitige Angebote für alle Generationen in Buchs neuem Freizeitpark

Entsprechend der Förderrichtlinien muss die Erlebnisanlage bis Herbst 2027 fertiggestellt sein. Dann erwartet die Menschen ein idyllisch gelegenes Gelände zum Spielen, Bewegen und Begegnen. Mit einem Kleinkindbereich, Wasserspielen, Kletterturm, Trampolinen, Bewegungsgeräten, einem Calisthenics-Bereich und einem Naturlehrgarten ist dort viel geboten, verspricht Wöhrle. (clb)