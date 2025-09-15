Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Erntebilanz Landkreis Neu-Ulm: „Im Getreidebereich und beim Raps sind 99 Prozent der Zahlen definitiv rot“

Landkreis Neu-Ulm

Erntebilanz: Weizen ist der Verlierer des Jahres

Was die Menge der Ernte im Landkreis Neu-Ulm betrifft, fällt sie heuer recht gut aus. Das Problem laut Experten sind teilweise die Qualität und oft der Preis.
Von Dominik Thoma
    • |
    • |
    • |
    Während die Ernte des Sommergetreides großteils gut ausfiel, war vor allem die Qualität des Winterweizens schlecht.
    Während die Ernte des Sommergetreides großteils gut ausfiel, war vor allem die Qualität des Winterweizens schlecht. Foto: Arne Dedert, dpa (Archivbild)

    Es sind ähnliche Worte: Quantität und Qualität. Doch während die Quantität meist passte, war die Qualität der Ernte im Landkreis Neu-Ulm mitunter schlecht. Andreas Wöhrle, Kreisobmann des Bauernverbands Neu-Ulm, und Bernhard Ott, Pflanzenbauberater vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach-Mindelheim, ziehen Bilanz. Außerdem bedauern sie die oft niedrigen Preise auf dem Markt für freie Ware. „Momentan ist Ackerbau nicht kostendeckend“, sagt Wöhrle.

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden