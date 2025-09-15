Erntebilanz: Weizen ist der Verlierer des Jahres

Es sind ähnliche Worte: Quantität und Qualität. Doch während die Quantität meist passte, war die Qualität der Ernte im Landkreis Neu-Ulm mitunter schlecht. Andreas Wöhrle, Kreisobmann des Bauernverbands Neu-Ulm, und Bernhard Ott, Pflanzenbauberater vom Amt für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Krumbach-Mindelheim, ziehen Bilanz. Außerdem bedauern sie die oft niedrigen Preise auf dem Markt für freie Ware. „Momentan ist Ackerbau nicht kostendeckend“, sagt Wöhrle.
Landkreis Neu-Ulm
