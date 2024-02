Drei Pferde büxen bei Erolzheim aus

Verkehrsteilnehmer melden der Polizei frei laufende Pferde auf der Landesstraße L260 bei Erolzheim. Der Besitzer kann die Tiere schnell wieder einfangen.

Tiere sind am Donnerstag bei Erolzheim im Kreis Biberach unterwegs gewesen. Verkehrsteilnehmer meldeten der Polizei drei frei laufende Pferde an der Landesstraße L260. Wie die Polizei mitteilt, konnte der Besitzer die Ausreißer noch vor dem Eintreffen der Beamten wieder einfangen und in den Stall zurückbringen. Warum die Pferde den Stall verlassen hatten, ist unbekannt. Zu einer Gefährdung von Verkehrsteilnehmenden kam es glücklicherweise nicht. (AZ)