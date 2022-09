Hoher Schaden: 70-Jähriger kracht gegen Metallzäune, Auto und Hauswand

Abgelenkt durch eine Meldung im Tacho kam der Senior von der Straße ab und durchbrach erst Zäune. Am Ende kracht er gegen eine Hauswand.

Sachschaden in Höhe von 45.000 Euro hat ein 70-Jähriger am Dienstag bei einem Unfall in Erolzheim (Kreis Biberach) verursacht. Der Senior war nach Polizeiangaben angegurtet und blieb unverletzt.

Gegen 12.30 Uhr war der 70-Jährige mit einem Toyota in der Keplerstraße unterwegs. Er fuhr in Richtung Einsteinstraße. Wie die Polizei berichtet, ließ sich der Senior durch eine Meldung im Tacho ablenken. Im Kurvenbereich kam der Toyotafahrer zu weit nach rechts und durchbrach auf einem Grundstück zwei Metallzäune. Anschließend krachte der Toyota gegen einen geparkten Pkw und in eine Hauswand. (AZ)