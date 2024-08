Fünf Schwerverletzte bei Unfall: Zwei Rettungshubschrauber im Einsatz

Ein Auto ist am Sonntagabend bei Erolzheim (Kreis Biberach) eine Böschung hinabgestürzt. Bei dem Unfall erlitten fünf Personen schwere Verletzungen. Zwei Hubschrauber flogen die Verletzten in Kliniken.

Wie die Polizei mitteilt, war eine 38-Jährige gegen 18.15 Uhr mit einem Seat Kombi auf der Straße von Gutenzell-Hürbel in Richtung Edelbeuren unterwegs. In einer lang gezogenen Linkskurve kam das voll besetzte Auto nach rechts in das Seitenbankett. Beim Versuch gegenzulenken, kam der Seat auf die Gegenfahrbahn. Der Kombi geriet ins Schleudern und kam wieder nach rechts. Der Pkw fuhr von der Straße ab und stürzte eine rund 3,5 Meter tiefe Böschung hinunter. Auf der Fahrseite kam das Auto zum Liegen.

In dem Auto befanden sich neben der 38-Jährigen noch vier Insassen. Die zwei Kinder im Alter von zwei und sechs sowie die zwei Jugendlichen erlitten wie auch die Fahrerin schwere Verletzungen. Zwei Rettungshubschrauber mit Notärzten waren neben den Rettungswagen an der Unfallstelle und flogen die Schwerstverletzten in Kliniken.

Der Verkehrsdienst Laupheim nahm die Ermittlungen auf und versucht zu klären, warum die 38-Jährige von der Fahrbahn abkam. Der Pkw wurde nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft beschlagnahmt. Die Polizei schätzt den Schaden auf rund 9000 Euro. Ein Abschlepper barg den total beschädigten Wagen. Die Feuerwehren aus Erolzheim und Edelbeuren waren mit 22 Einsatzkräften im Einsatz. Sie richtete während der Unfallaufnahme und Bergung des Fahrzeuges eine örtliche Umleitung ein. (AZ)