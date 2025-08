Es ist die letzte Chance, Augenzeugen zu hören

In diesen Tagen vor 80 Jahren wehten weiße Fahnen in Ulm, Neu-Ulm und beinahe jedem Ort der Region. Nach fast sechs Jahren Krieg und zwölf Jahren Nazidiktatur war das sogenannte Dritte Reich endgültig besiegt. Frieden. In den vergangenen Wochen haben uns viele Zeitzeugen an ihren Erinnerungen von diesen letzten Kriegstagen und den Einmarsch der Amerikaner teilhaben lassen.

Karen Annemaier Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

89257 Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Bundeswehr Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis