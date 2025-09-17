Musik und Kulinarik beim ersten Halde-Picknick-Konzert

Am Sonntag, 21. September, findet in Untereichen das erste Halde-Picknick-Konzert statt. Die Gäste dürfen sich auf ein musikalisches Allerlei von Musikgruppen und Gruppierungen aus Untereichen und der näheren Umgebung freuen. Es ist im Freien beim sogenannten Osterkreuz am Ortsrand von Untereichen geplant.

„Der Platz mit der wunderschönen Aussicht über das ganze Illertal bietet sich geradezu für eine Veranstaltung an“, findet Karl Irmler. Er hatte die Idee dazu und gehört zum Freundeskreis „Hand in Hand für unsere Dorfkirche“, der zum Halde-Picknick-Konzert einlädt. So soll in lockerer Atmosphäre inmitten Natur und toller Aussicht ein Mix aus musikalischen Darbietungen zu hören sein. Auf dem Programm stehen Beiträge der Altenstadter Alphornbläser, vom Kindergarten Untereichen, dem Unterstufenchor vom Kolleg der Schulbrüder, den Sandbergmusikanten, von Kirchenorganist Klaus Fischer und dem Kirchenchor Untereichen.

Halde-Picknick-Konzert: Erlös für die Dorfkirche in Altenstadt-Untereichen

Neben der Musik gibt es ein kulinarisches Angebot mit Kaffee, Kuchen, Fingerfood und Getränken. Picknickdecke oder Campingstuhl müssen die Besucherinnen und Besucher selbst mitbringen. Beginn ist um 15 Uhr. Der Eintritt ist frei. Für den Freundeskreis „Hand in Hand für unsere Dorfkirche“ ist es eines von mehreren Aktionen, um die Kirchensanierung zu unterstützen. Es wird auf Spenden gehofft und der gesamte Erlös soll der Innensanierung der Untereicher Kirche zugutekommen.

Der Veranstaltungsort befindet sich oberhalb der Straße An der Halde. Parkplätze gibt es hier nicht. Diese sind im Hof der Alten Ziegelei in der Aichheimstraße in großer Zahl vorhanden. Bei schlechtem Wetter wird das Event im Hof der Alten Ziegelei unter der Überdachung stattfinden.