Anfang Juli fand wieder das traditionelle Gartenfest der Jedesheimer Musikanten statt. Neben kühlen Getränken und leckeren Speisen gab es unterhaltsame Blasmusik. Am Samstagabend waren der Musikverein Kadeltshofen und die Musikgesellschaft Bellenberg zu Gast. Bei bestem Wetter wurde bis spät in die Nacht gefeiert. Der Musikverein Wain machte am Sonntag den Anfang auf der Bühne, gefolgt von den zahlreichen Flötenkindern der Jedesheimer Musikanten. Die kleinen Dorfmusikanten unter der Leitung von Ralf Abler schlossen das Gartenfest mit zahlreichem Applaus ab. Es war wieder ein gelungenes Fest.

