Exhibitionist entblößt sich in Illertissen und zieht immer wieder seine Hose herunter

Ein Exhibitionist ist am Mittwochnachmittag in der Dietenheimer Straße in Illertissen unterwegs gewesen. Wie die Polizei mitteilt, waren bei ihr mehrere Meldungen eingegangen, dass ein Mann dort mit nacktem Oberkörper herumlaufe und immer wieder seine Hose herunterziehe und an seinem Geschlechtsteil manipuliere.

Illertisser Exhibitionist war stark betrunken

Mehrere Streifen der Polizei Illertissen und der Polizei Weißenhorn rückten an und fanden den 43-jährigen Mann innerhalb kurzer Zeit. Er war stark betrunken und gab an, uriniert zu haben. Die Polizei ermittelt nun strafrechtlich gegen den 43-Jährigen und belehrte ihn eindringlich. Eine Familienangehörige holte ihn anschließend ab. (AZ)