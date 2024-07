Geldautomaten in Vöhringen gesprengt: Das sagen Augenzeugen

Um 3.07 Uhr rauscht ein Auto durchs Bild, ein dunkler Mercedes-AMG. Das Auto fährt in Richtung des Kreisverkehrs, an dem Ulmer Straße, Memminger Straße und Vöhlinstraße aufeinandertreffen. Es fährt deutlich schneller als das andere, hellere Fahrzeug, das zu dieser Uhrzeit durch Vöhringen rollt. In dem Mercedes-AMG sitzen mutmaßlich die Täter, die zwei Geldautomaten in der Vöhringer Filiale der Raiffeisenbank Schwaben-Mitte gesprengt haben. Stunden später steht ein Mann, der fast alles mitbekommen hat, hinter der rot-weißen Polizeiabsperrung und sieht der Spurensicherung bei der Arbeit zu.

Sebastian Mayr

Geldautomat

Vöhringen