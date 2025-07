Fahranfänger fährt in Weißenhorn mit neu zugelassenem Auto gegen einen Baum

Erst neu zugelassen und jetzt schon ein wirtschaftlicher Totalschaden: Offensichtlich viel zu schnell ist ein Fahranfänger am Mittwochabend mit seinem Auto auf einem Feldweg am Stadtrand von Weißenhorn unterwegs gewesen. Die Fahrt endete abrupt an einem Baum.

Unfall in Weißenhorn: Alle Fahrzeuginsassen blieben glücklicherweise unverletzt

Nach Angaben der Polizei ereignete sich der Unfall am Mittwochabend gegen 20.15 Uhr. Mit im Fahrzeug waren zwei Jugendliche aus Weißenhorn. „Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit“, so teilt die Polizei mit, „kam der junge Mann mit seinem kurz zuvor neu zugelassenen Pkw in einer Linkskurve vom Feldweg ab und prallte gegen einen Baum.“ Alle Insassen blieben glücklicherweise unverletzt. Das Auto erlitt einen wirtschaftlichen Totalschaden, die Schadenshöhe wird auf knapp 4000 Euro geschätzt. Gegen den Unfallverursacher wurde nach dem Unfall ein Verfahren wegen einer Ordnungswidrigkeit eingeleitet. (AZ)