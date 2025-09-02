Fahrer missachtet Vorfahrt: Lastwagen fährt gegen Traktoranhänger

Ein Unfall mit hohem Sachschaden hat sich am Montag in Berkheim ereignet. Der Fahrer eines Lastwagens hat an einer Einmündung die Vorfahrt eines landwirtschaftlichen Gespanns missachtet. Beide Fahrzeuge stießen zusammen. Die beiden Fahrer blieben glücklicherweise unverletzt.

Die Polizei Ochsenhausen schätzt den Gesamtschaden auf 15.000 Euro

Dem Polizeibericht zufolge fuhr ein 62-Jähriger gegen 12.30 Uhr mit einem Lastwagen in der Bernhard-Riedmiller-Straße an die Kreuzung zur Leutkircher Straße heran. Er hielt zunächst an der Stopp-Stelle an. Beim anschließenden Einfahren in die Straße übersah der Mann wohl einen Traktor mit Anhänger, an dessen Steuer ein 46-jähriger saß. Das Gespann kam aus Richtung Tannheim und hatte Vorfahrt. Der Lastwagen stieß mit der Fahrzeugfront gegen die linke Seite des Anhängers. Die Polizei Ochsenhausen hat den Unfall aufgenommen. Sie schätzt den Sachschaden am LKW auf 10.000 Euro, den am landwirtschaftlichen Anhänger auf 5000 Euro. Beide Fahrzeuge blieben allerdings fahrbereit. (AZ)