Auto touchiert Fußgängerin in Vöhringen und fährt weiter

Eine 78-jährige Fußgängerin war am Samstag gegen 11 Uhr in der Taubenstraße in Vöhringen am rechten Fahrbahnrand in nordwestliche Richtung zu Fuß unterwegs. Wie die Polizei Illertissen mitteilt, fuhr ein bislang unbekannter, blauer Pkw die Taubenstraße in gleicher Richtung. Der Fahrer oder die Fahrerin touchierte die Fußgängerin, die dadurch zu Boden stürzte und leicht verletzt wurde. Der blaue Pkw entfernte sich anschließend unerlaubt vom Unfallort, berichtet die Polizei weiter. Zeugen, die Hinweise zum Unfallverursacher machen können, sollen sich bei der Polizei in Illertissen unter Telefon 07303/96510 melden. (AZ)

