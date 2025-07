Fahrer landet zwischen Biberach und Schießen im Gartenzaun

Ein Mann aus dem Landkreis Günzburg hat am Donnerstag manchen Schaden verursacht. Wie die Polizei berichtet, war er am späten Donnerstagnachmittag auf der Weißenhorner Straße in Biberach unterwegs und bog dann mit seinem Auto nach links in Richtung Schießen ab. Dann kam er auf die linke Fahrspur, auf der ihm das Fahrzeug eines 58-Jährigen entgegenkam. Der 74-Jährige lenkte weiter nach links, kam von der Fahrbahn ab und fuhr über den Gehweg. Dann kollidierte er mit einem Gartenzaun. Zu einem Frontalzusammenstoß mit dem entgegenkommenden Fahrzeug kam es nur knapp nicht, erklärt die Polizei. Der Unfallverursacher wurde nicht verletzt, an Auto und Zaun entstand ein Sachschaden in Höhe von 5000 Euro, schätzt die Polizei. Bei der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der Unfallverursacher unter Alkoholeinfluss stand. Er wurde zur Durchführung einer Blutentnahme zur Polizeiinspektion Weißenhorn gebracht. Gegen ihn wird nun wegen Gefährdung des Straßenverkehrs ermittelt, sein Führerschein wurde sichergestellt. (AZ)

