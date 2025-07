Die Schlösser blieben zurück: Fahrrad und E-Scooter in Illertissen gestohlen

Unbekannte haben am Dienstag in Illertissen ein Fahrrad und einen E-Scooter gesucht. Die Polizei ist auf der Suche nach Hinweisen zu den Taten, die sich am Bahnhof und am Schulzentrum ereignet haben.

Das Mountainbike der Marke Cube wurde zwischen 7.45 Uhr und 12.40 Uhr am Illertisser Bahnhof gestohlen. Es war mit einem Schloss versperrt, das gewaltsam geöffnet und zurückgelassen wurde. Der entstandene Schaden kann nach Angaben der Polizei derzeit noch nicht beziffert werden.

Diebstähle in Illertissen: Polizei sucht Fahrrad- und E-Scooter

Der E-Scooter wurde zwischen 7.45 Uhr und 12.25 Uhr am Schulzentrum in der Dietenheimer Straße entweder. Die Geschädigte hatte den Elektroroller am Fahrradständer abgestellt und versperrt. Als sie zurückkam, war ihr E-Scooter verschwunden und das verwendete Schloss unbeschädigt an einem anderen Fahrradständer angebracht. Offenbar konnte der unbekannte Täter den Zahlencode knacken. Auch hier ist der Beuteschaden derzeit noch unklar.

Zeugenhinweise nimmt die Polizei Illertissen in beiden Fällen unter Telefon 07303/9651-0 entgegen. (AZ)