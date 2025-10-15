Icon Menü
Icon Schließen schliessen
login
  • Service
Logo Illertisser Zeitung
abo
Startseite
Icon Pfeil nach unten
Illertissen
Icon Pfeil nach unten

Fahrraddiebstahl in Babenhausen: Unbekannter entwendet Trekkingrad

Babenhausen

Fahrraddieb: Die Polizei bittet um Hinweise

Zu einem Diebstahl in Babenhausen vergangene Woche hofft die Polizei Memmingen auf aufmerksame Zeugen.
    • |
    • |
    • |
    Die Polizei Memmingen bittet um Mithilfe in einem Fall in Babenhausen.
    Die Polizei Memmingen bittet um Mithilfe in einem Fall in Babenhausen. Foto: Marijan Murat/dpa

    Bereits vergangene Woche, in der Nacht von Freitag, 10. Oktober auf Samstag, 11. Oktober, zwischen 20 Uhr und 7.45 Uhr ist in Babenhausen ein Fahrrad gestohlen worden. Das berichtet die Polizei. Ein bislang unbekannter Täter entwendete demnach aus dem Carport in Unterschönegg ein Trekkingrad. Es handelt sich um ein schwarzes Atlanta, Street Light XT, dass der Geschädigte mit einem Ringschloss versperrt hatte. Etwaige Zeugen des Fahrraddiebstahls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 08331/1000 bei der Polizeiinspektion Memmingen zu melden. (AZ)

    -

    Diskutieren Sie mit
    0 Kommentare

    Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.

    Registrieren sie sich

    Sie haben ein Konto? Hier anmelden