Fahrraddieb: Die Polizei bittet um Hinweise

Bereits vergangene Woche, in der Nacht von Freitag, 10. Oktober auf Samstag, 11. Oktober, zwischen 20 Uhr und 7.45 Uhr ist in Babenhausen ein Fahrrad gestohlen worden. Das berichtet die Polizei. Ein bislang unbekannter Täter entwendete demnach aus dem Carport in Unterschönegg ein Trekkingrad. Es handelt sich um ein schwarzes Atlanta, Street Light XT, dass der Geschädigte mit einem Ringschloss versperrt hatte. Etwaige Zeugen des Fahrraddiebstahls werden gebeten, sich unter der Rufnummer 08331/1000 bei der Polizeiinspektion Memmingen zu melden. (AZ)

