Fahrradklau ist ein Dauerthema in Illertissen, so viel weiß die Polizei

Regelmäßig bittet die Illertisser Polizei mögliche Zeugen um Mithilfe, um den Diebstahl von Zweirädern aufzuklären. Insbesondere die Stadt Illertissen scheint ein beliebtes Betätigungsfeld für Diebe zu sein. Was steckt dahinter?
Illertissen
Regelmäßig bittet die Illertisser Polizei mögliche Zeugen um Mithilfe, um den Diebstahl von Zweirädern aufzuklären. Insbesondere die Stadt Illertissen scheint ein beliebtes Betätigungsfeld für Diebe zu sein. Was steckt dahinter?
Um kommentieren zu können, müssen Sie angemeldet sein.Registrieren sie sich
Sie haben ein Konto? Hier anmelden