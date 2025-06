Familie bei brutalem Einbruch in Illereichen überwältigt: Polizei hat erste Hinweise

Das, was sich in der Nacht von Pfingstsonntag auf Pfingstmontag in einem frei stehenden Wohnhaus im Altenstadter Ortsteil Illereichen ereignet hat, klingt wie nach dem Drehbuch eines düsteren Hollywood-Films. Die Täter können flüchten, trotz Fahndung mit Polizeihubschrauber. Inzwischen liegen den Ermittlern aber erste Hinweise von Zeugen vor. Gibt es womöglich schon eine vielversprechende Spur?

Michael Kroha

Altenstadt

Polizei