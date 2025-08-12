Junger Mann wehrt sich gegen Festnahme, dann mischt sich seine Familie ein

Beamte der Polizei Illertissen haben am Sonntag, 10. August, einen richterlichen Haftbefehl vollzogen, weil ein 22-jähriger Mann seine Haftstrafe nicht angetreten hatte. Also sollte er festgenommen werden. Die beiden Beamten konnten den Gesuchten an seiner Wohnanschrift antreffen und sprachen ihm die Festnahme aus. Der 22-Jährige widersetzte sich aber, sodass die Beamten körperliche Gewalt anwenden mussten. In diesem Moment kamen drei Familienangehörige hinzu und versuchten den jungen Mann mit Gewalt zu befreien. Es kam zu einem Gerangel, in dessen Verlauf auch massive Beleidigungen und Drohungen mit dem Tode gegenüber den Polizeibeamten geäußert wurden. Der Streifenbesatzung gelang es letztlich den Festgenommenen zu fixieren und ihm Handfesseln anzulegen. Im Anschluss wurde er in eine Justizvollzugsanstalt gefahren. Ein Polizeibeamter wurde bei dem Vorfall leicht verletzt, er konnte seinen Dienst jedoch fortsetzen. Gegen den Mann wird nun wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte und Körperverletzung ermittelt. Gegen die drei Familienangehörigen wurden Ermittlungen wegen versuchter Gefangenenbefreiung, Bedrohung und Beleidigung eingeleitet. (AZ)

89257 Illertissen Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Polizei Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis

Festnahme Icon Haken im Kreis gesetzt Icon Plus im Kreis