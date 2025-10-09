Gewinner der Clubmeisterschaften 2025 beim TC Illertissen stehen fest

Die Clubmeisterschaften 2025 beim TC Illertissen haben neue Siegerpaarungen hervorgebracht. Zum Ende der Sommersaison und nach erfolgreicher Medenrunde galt es die spielstärkste Mixed-Paarung zu ermitteln. Von Juni bis September hatten zehn spielwütige Paarungen in zwei Gruppen die Möglichkeit, einen heiß begehrten Platz für die Finalspiele zu ergattern. Nach insgesamt 20 spannenden und teils knappen Partien standen die vier Finalisten-Paarungen fest. Anfang Oktober spielten diese in Halbfinale und Finale um Titel und Trophäen. Dank des goldenen Spätsommer-Wetters konnten alle Spiele auf der Außenanlage ausgetragen und damit gebührend in die verdiente Winterruhe verabschiedet werden. Im Spiel um Platz drei bezwangen Michaela Peter und Michael Hörmann in einem nervenaufreibenden Match-Tie-Break Hanne Hierstätter und Rolf von Perbandt mit 3:6, 6:4, 10:6. Im Titelkampf ließ das Familien-Mixed Elisabeth und Felix Scheffer nichts anbrennen. Mit 6:0, 6:2 sicherte es sich gegen Anuschka Vrolijk und Günter Hierstätter den Sieg und ist damit Clubmeister 2025. Nach der Trophäenzeremonie wurde der Abschluss der Freiluftsaison noch ausgiebig mit Sekt, Kaffee und Kuchen gefeiert. Die Sportwarte gratulieren allen Paarungen und bedanken sich für die erfolgreichen Clubmeisterschaften. Eine Wiederholung sowohl im Winter 2025/2026, als auch im Sommer 2026 ist geplant.

