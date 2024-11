Ranzenburg läutet die Fasnetskampagne 2024/25 in der Narrhalla ein

Fünf Tage nach dem 11.11. wurde in Ranzenburg – bis dahin als Dietenheim bekannt – die Fasnetskampagne 2024/25 eröffnet. Zahlreiches Publikum feierte in der Narrhalla zu den von DJ TimBi aufgelegten Klängen, die Jugendgarde, die Showtanzgruppe und natürlich die Prinzengarde gaben je einen Ausschnitt aus ihrem diesjährigen Gardetanz zum Besten. Das komplette Tanzprogramm gibt es dann am 1. Februar beim großen Hofball, wo auch das neue Kinderprinzenpaar vorgestellt wird.

Nach den Tanzvorführungen präsentierten Hofmarschallin Melanie Reuter und Narrenzunft-Präsident Jürgen „Jocky“ Peter das neue Prinzenpaar. Im Zuge der jahrzehntelangen Tradition, dass die Illertisser Faschingsnarren stets in großer Anzahl zur Fasnet nach Ranzenburg pilgern, kommt das diesjährige Prinzenpaar, das Ehepaar Ulli II. und Oli II., aus Illertissen. Beide sind schon seit vielen Jahren mit der Ranzenburger Fasnet und dem dortigen Vereinsleben verbandelt.