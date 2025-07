24 Stunden Einradfahren

49 Einradler stellten sich der Aufgabe, von Freitag 18 Uhr bis Samstag 18 Uhr bei Temperaturen von 13 Grad bei Nacht und bis zu 27 Grad möglichst viele Kilometer auf der 400-Meter-Laufbahn in Altötting zu sammeln.

Manche haben sich eine Taktik zurechtgelegt.

Eine körperliche Herausforderung für die Sehnen und das Sitzfleisch. Der fehlenden Abwechslung der Strecke wurde mit Gesprächen mit den Mitfahrern und Musik begegnet. Glücklicherweise regnete es nicht. Manche legten sich eine Taktik zurecht, andere ließen das Ganze auf sich zukommen. Regelmäßige Pausen und etwas Schlaf hatten fast alle auf dem Schirm. Oder auch mal das Einrad wechseln, um eine andere Sitzposition zu haben. Für die Autofahrer unter den Teilnehmern hieß es, genügend Reserven für die 250 Kilometer Heimfahrt zu gewährleisten.

Das Aufstellen von Weltrekorden war nicht umsetzbar.

In der Unlimited-Klasse sammelten bei den Damen Lena Freimuth mit 895 Runden – 358 Kilometer sowie bei den Herren Timo Hirschmann vom TSV Gars mit sagenhaften 1.155 Runden - 462 Kilometer die meisten Kilometer. Sie hatten ursprünglich geplant, neue Weltrekorde aufzustellen. Aufgrund der Vorgaben der IUF zur Vermeidung von Windschattenfahren war dies jedoch nicht umsetzbar. Die aktuellen Weltrekorde liegen bei 312 Kilometer (Schweizerin Mirjam Lips) beziehungsweise 455 Kilometer (Neuseeländer Ken Looi). In der Standardklasse der 24 Zoll-Räder waren bei den Damen die Illertisserin Hannah Lehner mit 538 Runden – 215,2 Kilometer und bei den Herren Jonas Pfannenstein vom TSV Lenting mit 454 Runden – 181,6 Kilometer die Besten. Weitere Ergebnisse der Illertisser Einradfahrer und -fahrerinnen in der Gesamtwertung der Standardklasse 24-Zoll: Sarah Lehner Platz zwei mit 475 Runden - 190 Kilometer, Ingrid Kreuzer Platz sechs mit 423 Runden – 169,2 Kilometer, Leonie Nothelfer Platz 15 mit 273 Runden – 109,2 Kilometer, Julia Feldkircher Platz 16 mit 265 Runden – 106 Kilometer, Corinna Nothelfer Platz 21 mit 220 Runden – 88 Kilometer, Hanna Nothelfer Platz 24 mit 180 Runden – 72 Kilometer. In der Unlimited Klasse: Simon Thoma Platz vier mit 564 Runden – 225,6 Kilometer und Hannah Fischer Platz sechs mit 366 Runden – 146,4 Kilometer.

