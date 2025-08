Vom Illertisser Glockenspiel im Turm klingen Songs von Abba und Michael Jackson

Das Illertisser Carillon erfreut sich treuer Fans, so scheint es: Denn trotz nasskalten Wetters fanden sich rund 70 Konzertgäste ein, um den niederländischen Carillonneur Marcel Siebers am Turmglockenspiel zu erleben. Sie mussten ihr Kommen nicht bereuen, zumal statt der Brunnenhof-Arkaden die Kirche selbst den Regeschutz bot, indem das Carillonspiel nach innen übertragen wurde. Der Clou dabei: Durch die Möglichkeit, beim Orgelspiel auch Carillonklänge zuzuschalten, war ebenso eine Übertragung des Carillonkonzerts gegeben. Dennoch blieben einige Leute dabei, das Klangerlebnis im Brunnenhof zu genießen.



Der sympathisch auftretende Carillonneur, der wöchentlich in Doetinchem, Venlo, Cuijk und Huissen spielt, ist in Illertissen nicht fremd. Er wurde mit Applaus begrüßt, bevor er die gefühlt 100 Stufen im Turm zum Carillon hinaufstieg. Mit dabei allerlei Noten und Partituren von Bach bis Abba, von denen die wenigsten für Carillon geschrieben waren. „Kein Problem, ich richte es mir ein, damit sie zum Tonumfang des Carillons passen“, erklärte er. Sollte die Begleitung zu komplex ausfallen, beschränke er sich aufs Spielen der Melodie und suche sich seine eigenen Harmonien. Fast etwas schade, dass im Publikum seine Kunstfertigkeit mit Daumen, Fingern, Faust, Handkante und nicht zu vergessen dem Pedal wie ein dynamisches Hin- und Herjonglieren am Spieltisch mit Stöcken nicht zu sehen waren. Umso mehr lud sein feinsinniges Spiel bis in höchste silbrige Klanghöhen und dazwischen dunkel dominante Glockenklänge zum aufmerksamen Hinhören ein.

